Торбинский: заканчивать с футболом в ближайшее время не планирую

Полузащитник Дмитрий Торбинский категорически опроверг появившуюся информацию, что он завершил карьеру. Последним клубом 33-летнего игрока был «Краснодар», с которым он расторг контракт в мае нынешнего года.
«Это совершенно не соответствует действительности. Сейчас я самостоятельно поддерживаю форму и заканчивать с футболом в ближайшее время не планирую. Полон желания и сил продолжить карьеру. В ближайшее трансферное окно будем рассматривать предложения и варианты», — сказал Торбинский в интервью «Чемпионату».
«Краснодар» объявил об уходе Торбинского и В. Быстрова