На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 1,5 млн заявок

За неделю до завершения первой стадии продажи билетов на матчи чемпионата мира—2018 в России, которая продлится до 12 октября, число поданных заявок на официальном сайте ФИФА превышает 1,5 млн.
Лидируют по числу поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится около 70% всех запрошенных билетов. Таким образом, заявки из других стран составляют около 30%. В первых рядах — болельщики из Бразилии, Мексики, Аргентины, США, Германии, Колумбии, Китая, Израиля и Англии.
При этом на данный момент подано уже около 90 тыс. заявок на билеты на матч открытия и более 132 тыс. – на финал. Билеты, приобретённые в ходе этого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнётся не раньше апреля-мая 2018 года.
Оргкомитет ЧМ-2018 работает с ФИФА по увеличению числа билетов 4-й категории