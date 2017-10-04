КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча с «Уралом»

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча 12-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Наказанию также подверглись «Рубин» и «Амкар» (0:1).
«По матчу „Рубин“ — «Амкар»: за скандирование болельщиками нецензурных выражений оба клуба оштрафованы на 10 тыс. рублей.
По матчу «Спартак» — «Урал»: болельщики «Спартака» скандировали нецензурные выражения. За это клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Также за использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 60 тысяч рублей ", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Кононов оштрафован на 50 тыс. рублей, Манчини — на 20 тыс. рублей