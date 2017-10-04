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Неймар досрочно завершил тренировку в сборной Бразилии после стыка с Паулиньо

4 октября 2017, среда. 16:46 Футбол

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар досрочно завершил тренировку в национальной сборной. Футболист получил повреждение после стыка с полузащитником «Барселоны» Паулиньо и форвардом Диего Тарделли из «Шаньдун Лунэн». Об этом сообщает Sport.es

Несмотря на то что стыки были не очень жёсткими, Неймар всё же покинул тренировку раньше времени. Нападающий присоединился к Маркиньосу и Фернандиньо в тренажёрном зале.

Сборная Бразилии 5 октября сыграет с командой Боливии, а 11 октября примет Чили. Бразильцы уже гарантировали себе место на ЧМ-2018, который пройдёт в России следующим летом.

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Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК Барселона ФК ПСЖ Неймар Паулиньо
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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