Фурсенко: поддерживаю введение видеоповторов, но судья не должен отвлекаться

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поддержал введение в матчах РФПЛ видеоповторов. Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.
«Я поддерживаю введение видеоповторов. Единственное, считаю, что главный рефери не должен отвлекаться и бежать смотреть повтор. Для этого нужен ассистент, который будет ему подсказывать. Это облегчит принятие решений и не будет тормозить игру. И принимать эти решения должен только главный арбитр, иначе это будет не игра, а хаос и анархия. Мы должны верить, что он является беспристрастным, и на это уповать.
Я не возвращаюсь назад, потому что это беспредметно — сослагательного наклонения здесь не бывает. Счёт на табло, и надо принимать его таким, какой он есть. С другой стороны, с точки зрения развития дискуссии после матча, когда судья вольно или невольно делает ошибку, это вызывает всплеск эмоций и добавляет популярность игре, как бы парадоксально это ни звучало.
На судейских ошибках строится обсуждение матча. Если всё будет абсолютно ламинарно (ламинарное течение — это течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций, то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления) и спокойно, а люди в футбол будут играть, как танцевать балет, то игра потеряет всякий смысл. Некие человеческие эмоции должны быть. Поэтому у этой системы есть как плюсы, так и минусы", — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.