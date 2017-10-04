Президент «Анжи»: судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол

Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол. Об этом в интервью ТАСС заявил президент «Анжи» Осман Кадиев. Ранее функционер накричал на арбитра встречи «Анжи» — «Зенит» (2:2) Алексея Матюнина.
«Что я ещё могу сказать, если он действительно убивает команду. Мне надоело это гадское судейство в одну сторону. Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог. Это предвзятое судейство, я подчеркиваю, что это моё субъективное мнение, но это предвзятое судейство в пользу одной команды. Я вижу, когда судья сажает на свисток одну команду, даёт понять: „Ребята, я сужу в пользу «Зенита». А это нервирует игроков, в футболе не бывает мелочей. За что Матюнин показал жёлтую карточку Маркелову? Когда нам забивали второй гол, то был фол на Кацаеве — его сбили с ног и забрали мяч. Сносят Прудникова — судья даже не свистнул, а когда Ригони наступает на ногу нашему игроку, то нет даже жёлтой карточки, хотя это удаление.
Кто может объяснить, за что нам дали пенальти в первом тайме в матче со «Спартаком»? Проблемы с судейством были и в матче первого тура с ЦСКА в Махачкале, пенальти нам не дали, штрафной на Яковлеве не дали. Судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол.
Мы дома проиграли «Краснодару», «Рубину» в гостях, хорошая игра была с «Тосно», но там ребята недоглядели, и получилась ничья — так вот после этих матчей никто не кричал, потому что всё было нормально, никаких проблем.
Я не вижу смысла обращаться наверх, потому что тогда будут судить ещё хуже. Есть выражение «Глас вопиющего в пустыне» — оно описывает, что происходит. Почему-то руководству судейского комитета не до футбола, наверное, занимаются реорганизацией, но нужно улучшать качество судейства. Можно открыть курсы, приглашать лучших судей ФИФА, чтобы они проводили семинары, увеличить судьям зарплаты или просто чаще их менять», — отметил Кадиев.