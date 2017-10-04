Полоз: не люблю пиариться, выставлять жизнь напоказ — должна быть скромность

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз рассказал, как обустроился в Петербурге, а также ответил на вопрос о скромности.
«С первого дня жена и сын со мной. Мы быстро нашли квартиру, так что переехали в короткие сроки. Сыну 2 года и 7 месяцев. Когда я дома, он может достать сразу 4 маленьких мяча и гонять их по дому. Сейчас ему, кстати, очень нравится рисовать. Недавно пошёл в садик, воспитатель отмечает рвение к искусству. Выбор он сделает сам, но я думаю, что его ждёт хорошее спортивное будущее. По нему видно — спортивный парень. В первую очередь я хочу, чтобы он вырос хорошим человеком, чтобы был добрым, а всё остальное приложится.
Скромность должна быть, я считаю. Не люблю пиариться, выставлять свою жизнь напоказ. А сфотографироваться, пообщаться с кем-то — абсолютно не проблема.
Моя главная цель на ближайшее время — сыграть на домашнем чемпионате мира, стать лидером сборной. Для этого нужно закрепиться в «Зените» и показать тренеру, что я готов на все 100%», — цитирует форварда пресс-служба клуба.