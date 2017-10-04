Кубок чемпионата мира по футболу в сентябре посетил четыре города России

Кубок чемпионата мира по футболу в сентябре посетил четыре города – Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу.
Официальная церемония старта тура кубка чемпионата мира с Coca-Cola состоялась 9 сентября 2017 года на «Стадионе Лужники» в Москве. После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 тыс. км и сменит 11 часовых поясов. Официальный кубок проедет по территории, на которой живут более 40 млн человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.
В 2017 году после Красноярска, Омска, Челябинска и Уфы официальный кубок посетит ещё 11 городов: Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. Затем в период с января по апрель 2018 года кубок отправится в международное путешествие и вернётся в Россию в мае 2018 года, чтобы побывать во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.
Со 2 по 5 октября кубок примет Пермь, с 6 по 7 октября — Саранск, с 11-го по 12-е — Ярославль, с 13-го по 15-е — Калининград, с 16-го по 18-е — Тула, с 19-го по 22-е — Курск, с 26-го по 29--е — Воронеж.