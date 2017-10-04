Дармиан: не думаю, что АПЛ и Серия А — это два разных мира

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Италии Маттео Дармиан отметил, что не видит большой разницы между АПЛ и итальянской Серией А.
«Я не думаю, что АПЛ и Серия А — это два разных мира. Разумеется, есть некоторые отличия между итальянским и британским футболом. В Англии больше физической борьбы, но немного меньше тактики. Эта разница в объеме тактики несколько меняет футбол. Игра, возможно, становится более динамичной. Но это всего лишь два разных стиля, не более того», — цитирует Дармиана Football Italia.
Дармиан: постоянно читаю о своём уходе из «МЮ», но на деле ничего не меняется