Бубнов: у «Локомотива» есть шансы побороться с «Зенитом»

Экс-футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил шансы «Локомотива» в борьбе с «Зенитом» за первое место в РФПЛ.
«У „Локомотива“ есть шансы побороться с „Зенитом“. Тем более в ближайших турах эти команды встретятся друг с другом. При удачном для себя исходе „железнодорожники“ даже могут возглавить турнирную таблицу РФПЛ. Я думаю, что в ближайшее время „Локомотив“ будет находиться вверху турнирной таблицы. И вообще эта команда способна бороться за выход в Лигу чемпионов.
Думаю, на результат игры «Зенита» в Каспийске повлияли недооценка соперника и плохое качество поля. Сине-бело-голубые играют в комбинационный футбол, и его легче демонстрировать на полях хорошего качества. К сожалению, сейчас поле «Анжи» находится в плохом состоянии, что отразилось на игре. Хотя это не оправдывает «Зенит». Они допустили грубые ошибки в обороне, и это позволило «Анжи» не только забить два гола, но и иметь шансы на победу. Сейчас у «Зенита» есть проблема сыгранности. Не всегда у ротированного состава отлажены взаимодействия, чтобы оказывать серьёзное давление на соперника.
«Локомотив» в состоянии дать «Зениту» бой в очном матче. С учётом того, что у москвичей одна из сильнейших средних линий в чемпионате, плюс достаточно надёжно играет оборона, Эдер начинает адаптироваться. Думаю, «Локо» вполне может рассчитывать на победу. Первый матч они играют в Питере, поэтому команде Сёмина будет посложнее. «Локомотив» на выезде играет не так агрессивно, как дома. И всё же я не исключаю, что гости тактически грамотно проведут игру и добьются положительно результата. Положительным результатом в гостях для них будет и ничья», — сказал Бубнов в эфире своего официального канала в YouTube.