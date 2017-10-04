Мевля: вряд ли во многих клубах Европы об игроках заботятся так, как в «Зените»

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал, как клуб из Санкт-Петербурга заботится об игроках.
"«Зенит» — большой шаг вперёд для меня в спортивном смысле. Вы наверняка знаете о связи клуба с ведущими элементами российской экономики, и вам, вероятно, нетрудно догадаться, как организован клуб и что нужно делать футболистам. Единственная проблема игроков — тренироваться и играть, всё остальное безупречно, в «Зените» всё на самом высоком уровне. Не думаю, что в Европе много клубов, где об игроках заботятся так хорошо.
С первого момента я сразу почувствовал себя полноценным членом раздевалки и команды. Всё в полном порядке, всё так, как и должно быть", — цитирует Мевлю Svet24.
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