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Мевля: вряд ли во многих клубах Европы об игроках заботятся так, как в «Зените»

4 октября 2017, среда. 18:26 Футбол

Защитник «Зенита» Миха Мевля рассказал, как клуб из Санкт-Петербурга заботится об игроках.

"«Зенит» — большой шаг вперёд для меня в спортивном смысле. Вы наверняка знаете о связи клуба с ведущими элементами российской экономики, и вам, вероятно, нетрудно догадаться, как организован клуб и что нужно делать футболистам. Единственная проблема игроков — тренироваться и играть, всё остальное безупречно, в «Зените» всё на самом высоком уровне. Не думаю, что в Европе много клубов, где об игроках заботятся так хорошо.

С первого момента я сразу почувствовал себя полноценным членом раздевалки и команды. Всё в полном порядке, всё так, как и должно быть", — цитирует Мевлю Svet24.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Миха Мевля
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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