Шевченко: я понимаю, какая на Ярмоленко сейчас нагрузка

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о возможном переводе Андрея Ярмоленко в нападение команды.
«Наша структура игры не изменится: мы будем делать ставку на короткий и средний пас, розыгрыш мяча, владение инициативой. Но игровые схемы могут меняться. Игроки высокого класса универсальны, они способны выступать на разных позициях. Это станет ясно не раньше 5 октября, когда мы определимся с составом.
Безусловно, я очень рад прогрессу ребят в Бундеслиге. Это отличный чемпионат, который даёт очень много с точки зрения развития игрокам. Ярмоленко сейчас проходит сложный период адаптации в новой для себя обстановке. То, что он делает это с успехом, прекрасно. Но я понимаю, какая на нём сейчас нагрузка, а он один из лидеров команды. Но задачи на поле мы корректируем не под конкретных игроков, а под задачи, которые стоят в конкретной ситуации», — цитирует Шевченко FootBoom.