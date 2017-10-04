А. Егоров: не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал слова президента «Анжи» Османа Кадиева, заявившего, что «судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол».
«Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.
Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и чёрные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.