100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Егоров: не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов

4 октября 2017, среда. 19:30 Футбол

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал слова президента «Анжи» Османа Кадиева, заявившего, что «судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол».

«Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.

Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и чёрные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Президент «Анжи»: судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Александр Егоров Осман Кадиев Футбольное судейство
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
20:23 Эллардайс: состав «Кристал Пэлас» достаточно хорош, чтобы не вылететь из АПЛ
20:12 Стала известна дата переигровки матча отборочного турнира ЧМ-2018 ЮАР — Сенегал
20:08 Гиггз: Бэйлу пора менять свою игру
19:51 Хуммельс: в «Баварии» говорили о новом тренере и спросили у меня кое-что
19:45 Каррера рассказал о своём отношении к возможному введению системы видеоповторов
19:42 Де Врей: те, кто говорит, что я отказался ехать в сборную Нидерландов, — глупцы
19:30 А. Егоров: не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов
19:18 Кейн: у Алли вспыльчивый характер, но подобной чепухи больше не произойдёт
19:14 Каррера: «Спартак» не выбыл из чемпионской гонки с «Зенитом»
19:04 Шевченко: я понимаю, какая на Ярмоленко сейчас нагрузка
18:44 А. Егоров: кто бы вспомнил Тофика Бахрамова, если б можно было что-то исправить?
18:29 Муравьёв: главный вопрос — кто оплатит установку и работу системы видеоповторов?
18:28 А. Егоров: пенальти в матче ЦСКА – «Уфа» вообще никаких сомнений не вызывает
18:26 Мевля: вряд ли во многих клубах Европы об игроках заботятся так, как в «Зените»
18:13 Бубнов: у «Локомотива» есть шансы побороться с «Зенитом»
18:13 Алекс Морган в состоянии алкогольного опьянения выгнали из «Диснейленда»
18:08 Иванович: единственная и, возможно, неразрешимая проблема России — расстояния
17:53 Дармиан: не думаю, что АПЛ и Серия А — это два разных мира
17:45 Фабрегас признался, что бросил пиццу в лицо Фергюсону в 2004 году
17:42 Кубок чемпионата мира по футболу в сентябре посетил четыре города России
17:30 Джорджевич не сыграет с «Зенитом» в связи с ограничениями по контракту
17:22 Полоз: не люблю пиариться, выставлять жизнь напоказ — должна быть скромность
17:16 Экс-президент ФИФА Блаттер заявил, что кампанию против него разожгли англичане
17:07 «Севилья» не знает, как будут реализовываться билеты на матч ЛЧ со «Спартаком»
17:03 Президент «Анжи»: судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол
16:56 Фурсенко: поддерживаю введение видеоповторов, но судья не должен отвлекаться
16:46 Неймар досрочно завершил тренировку в сборной Бразилии после стыка с Паулиньо
16:43 «Зенит» оштрафован на 300 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники
16:39 КДК оштрафовал «Спартак» на 140 тыс. рублей по итогам матча с «Уралом»
16:35 Кононов оштрафован на 50 тыс. рублей, Манчини — на 20 тыс. рублей
16:26 На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 1,5 млн заявок
16:26 Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за выбегание на поле в матче с «Уфой»
16:21 Торбинский: заканчивать с футболом в ближайшее время не планирую
16:06 Защитник «Марселя» Амави вызван в сборную Франции вместо Курзава
16:02 Романцев: «Тамбов» может дойти до финала Кубка России и победить
15:53 Агент: Евсеев поставил лидеров «Амкара» на место
15:49 Пике: если Испания выиграет ЧМ благодаря моему голу, все будут счастливы
15:47 Ветераны «Спартака» и воспитанники академии почтили память Фёдора Черенкова
15:30 ФИФА: нет рисков по срокам работ на стадионе в Калининграде
15:19 Сёмин: видеоповторы нужны как можно скорее, это благо для российского футбола
15:04 Спортивный директор «Ювентуса» дисквалифицирован за критику видеоассистентов
14:57 Г. Иванов: в РФПЛ и так футбол не быстрый, видеоповторы будут тормозить игру
14:43 РФПЛ выступила за введение видеоповторов
14:35 Нойштедтер: сборная Южной Кореи — маленькая, быстрая и очень техничная команда
14:30 Марлос на посвящении в сборную Украины спел песню «Despacito» на испанском языке
Все новости RSS
Партнерский контент