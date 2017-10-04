Де Врей: те, кто говорит, что я отказался ехать в сборную Нидерландов, — глупцы

Защитник «Лацио» Стефан де Врей сообщил, что не отказывался прибыть на сбор национальной команды Нидерландов в преддверии матчей отборочного турнира ЧМ-2018 в октябре.
«После игры с „Сассуоло“ появилась боль в паховой области, я не мог тренироваться. Обсуждать нечего, всё действительно очень просто — у меня были проблемы со здоровьем. На прошлой неделе я позвонил доктору сборной Эдвину Годхарту и сказал ему, что у меня проблемы. Я не был вызван в команду, потому что дал понять, что не могу тренироваться до повторного обследования. Как только результаты пришли, я сообщил врачам сборной.
Люди, которые говорят, что я отказался ехать в сборную, — глупцы. Мне приятно играть за свою страну. Все мои близкие это знают», — цитирует игрока ad.
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