Каррера рассказал о своём отношении к возможному введению системы видеоповторов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянскому изданию ITASportPress рассказал, поддержал ли бы он идею с введением системы видеоповторов в российской Премьер-Лиге.
«Тут я согласен с главным тренером «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Арбитры должны использовать эту систему только в определённых ситуациях. Например, при назначении пенальти или определении гола в ситуациях, когда нужно проверить, пересёк ли мяч линию ворот. Тогда эта система была бы полезной и для российских, и для итальянских судей», — сказал Каррера.
Ранее правление Российской футбольной Премьер-Лиги выступило за введение видеоповторов. Такое решение было принято в ходе заседания правления лиги, которое состоялось 4 октября.
Муравьёв: главный вопрос — кто оплатит установку и работу системы видеоповторов?