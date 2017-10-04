Стала известна дата переигровки матча отборочного турнира ЧМ-2018 ЮАР — Сенегал

Матч группы D третьего отборочного раунда чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран 10 ноября, сообщает AFP.
Ранее ФИФА объявила, что матч ЮАР – Сенегал (2:1), который прошёл в Полокване на стадионе «Петер Мокаба» 12 ноября 2016 года, должен быть переигран. Результат встречи был аннулирован, так как главный судья игры Жозеф Лампти (Гана) получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах.
Турнирное положение в группе D: 1. Буркина-Фасо – 6 очков (4 матча); 2. Кабо-Верде – 6 (4); 3. Сенегал – 5 (3); 4. ЮАР – 1 (3).
Посмотреть турнирное положение во всех группах африканского отборочного турнира ЧМ-2018 можно на «Чемпионате».
Матч квалификации ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран в ноябре