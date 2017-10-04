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Ярмоленко: есть много недоброжелателей, которые ждут, когда я сыграю плохо

4 октября 2017, среда. 21:57 Футбол

Украинский форвард дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о критике в свой адрес.

«Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают матчи, где всё хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и нашу, и сейчас все хвалят, всё хорошо. Но я знаю, что при первой неудачной игре, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Неудачные игры бывают у всех, даже у Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как „Боруссия“ Дортмунд», — цитирует Ярмоленко 1927.kiev.

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Источник: 1927.kiev.ua Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Андрей Ярмоленко
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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