Исхаков: отсутствие мечетей в Смоленске помогло «Рубину» перетянуть Бердыева

Бывший мэр Казани и экс-президент «Рубина» Камиль Исхаков поделился мнением о главном тренере клуба Курбане Бердыеве, а также рассказал, благодаря чему специалист в 2001 году принял решение перейти в казанский клуб после работы в смоленском «Кристалле».
«Бердыев очень интересный человек по своей натуре. Он не хотел переходить к нам, в Казань, потому что у него был такой же клуб в Смоленске — «Кристалл», и он там нормально работал. Он был недоволен только одним — в Смоленске нет ни одной мечети. Да-да, это и перетянуло всю нашу борьбу за этого человека, когда мы брали его на тренерскую работу.
У него внутреннее состояние — истинный мусульманин, до мозга костей, а значит, он понимает, что читать намаз одному дома тоже можно, но, когда ты в мечети, в общем количестве людей, это для всего полезнее. И его это перебороло, тогда он и пришёл к нам, и мы смогли построить такие отношения. Поэтому было полное доверие в его работе и оказание помощи, и симбиоз в таком виде, конечно, помогал. Помог нам сразу, с первого года, занять третье место, а потом уже все остальные моменты.
Бердыев очень много работал над собой и очень много работает над ребятами. Вот даже если мы сейчас оцениваем игру команды не так высоко по результатам, которых они добиваются, но если заглянуть внутрь, то увидим, что у нас уже начинает неплохо формироваться команда. Ведь играет и побеждает команда, а не отдельные игроки. Вот команда у нас уже собирается, они уже начинают понимать друг друга. Если вы посмотрите на поле, они уже как бы друг друга чувствуют в каком-то смысле. В этом году надеяться и ждать каких-то больших результатов будет несправедливо. Мы должны сейчас набраться воздуха, терпения, переживать за каждую неудачу, но не более того. И не делать преждевременных выводов на своих переживаниях», — цитирует Исхакова Shtat.