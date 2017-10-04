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Лёв: слабые выступления немецких клубов в еврокубках вызывают тревогу

4 октября 2017, среда. 22:26 Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил тревогу в связи со слабым выступлением немецких клубов в еврокубках текущего сезона.

«Надеюсь, слабые выступления немецких клубов в Европе — всего лишь кратковременное совпадение, но это вызывает тревогу. Ещё слишком рано говорить, является ли это общей тенденцией. У «Баварии» и Дортмунда есть все шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, то же самое касается и команд из Лиги Европы.

Но уже какое-то время мы с тренерским штабом думаем о том, как улучшить ситуацию в чемпионате. Неправильно возвышать Бундеслигу до небес или говорить, что только Бундеслига готовит лучшие таланты. Люди, которые так считают, изменили мнение после недавних матчей. Нам нужно признать это», — цитирует тренера Guardian.

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв Бундеслига
Новости. Футбол
4 октября 2017, среда
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