Сакки: поведение «Баварии» по отношению к Анчелотти меня очень разочаровало

Известный итальянский тренер Арриго Сакки раскритиковал руководство «Баварии» после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. Ранее президент немецкого гранда Ули Хёнесс заявил, что итальянский специалист настроил против себя пятерых футболистов команды.
«Это действительно разочаровало меня. Не только из-за того, что данная ситуация коснулась моего друга и человека, которым я так восхищаюсь. Поведение „Баварии“ по отношению к Анчелотти меня очень разочаровало. Они вели себя, как клуб из прошлого века», — цитирует Сакки Football Italia.
Карло Анчелотти руководил «Баварией» с лета 2016 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат Германии сезона-2016/17 и дважды — Суперкубок страны.
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