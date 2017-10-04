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Геркус: видеоповторы — это не панацея от судейских ошибок

4 октября 2017, среда. 23:55 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость о том, что РФПЛ выступила за введение видеоповторов.

«Внедрением системы будет заниматься РФС. По предварительным прогнозам, на это уйдёт как минимум полгода. Вначале предстоят длительные совещания с ФИФА и IFAB, затем будет заключён договор, и только после этого начнётся тестирование и обучение судей.

Это не панацея от судейских ошибок, лишь способ заметно повысить качество игры. Уйдёт неопределённость многих моментов, зрители станут непосредственными участниками событий. Они будут видеть, почему рефери принимает то или иное решение», — сказал Геркус в интервью RT.

РФПЛ выступила за введение видеоповторов
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Илья Геркус Футбольное судейство
Новости. Футбол
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