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«Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор фанатам «Барселоны»

5 октября 2017, четверг. 00:08 Футбол

Мадридский «Атлетико» не будет продавать билеты на гостевой сектор на матч восьмого тура испанской Примеры с «Барселоной», информирует пресс-служба «матрасников». Встреча запланирована на 14 октября.

Мадридский клуб объяснил своё решение проблемами с логистикой на новом стадионе «Ванда Метрополитано», вместимость которого составляет 68 000 человек.

1 октября в Каталонии проходил референдум независимости. Испанские власти признали его незаконным, в связи с чем в регионе произошли столкновения местных жителей с полицией.

Фанаты «Реала» устроили акцию патриотизма в ответ на референдум в Каталонии
Источник: Официальный сайт ФК "Атлетико" (Мадрид) Сообщить об ошибке
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Атлетико Мадрид ФК Барселона Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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