Источник: главным тренером «Баварии» до конца сезона будет Хайнкес

Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес близок к возвращению в клуб. 72-летний специалист возглавит команду и будет руководить ей до конца сезона, утверждает Bild.
28 сентября «Бавария» объявила о том, что главный тренер команды Карло Анчелотти отправлен в отставку. Вместе с Анчелотти команду покинули и все его помощники. Временно исполнять обязанности главного тренера был назначен 40-летний Вилли Саньоль.
Хайнкес возглавлял мюнхенскую «Баварию» трижды. В последний раз он покинул клуб в 2013 году, оформив с мюнхенцами требл, и после этого не работал тренером, завершив карьеру.
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