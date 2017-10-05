Фернандес: раньше иногда пьяным приходил на тренировки, но понял — с меня хватит

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.
«Я вообще не дотрагиваюсь до алкоголя. А раньше столько выпивал, что иногда даже пьяным приходил на тренировки. Но в какой-то момент я понял: с меня хватит. Я даже помню этот день. Мы сидели за обедом в ресторане с друзьями в Порту-Алегри, как подошел мой агент и сказал: „Марио, ЦСКА только что отправил по почте такой контракт. Можешь подписать его“. Вот так, за обедом я поставил подпись под контрактом. Кто-то из друзей предложил в этот момент выпить, но я отказался. Ограничился апельсиновым соком (улыбается).
В Бразилии я не следил за своим питанием. Мне было 19, я жил один в Порту-Алегри. Я тогда почти каждый день ел пиццу, пил газировки, ходил в „Макдоналдс“. Как-то диетолог „Гремио“ подошел ко мне и сказал, что теперь я буду есть только на клубной базе. Сейчас я слежу за питанием. Никаких газировок, бургеров или шоколадок», — сказал Фернандес в интервью «Российской газете».