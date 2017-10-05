Стротман не поможет сборной Нидерландов в матчах с Беларусью и Швецией

Полузащитник Кевин Стротман не поможет сборной Нидерландов в решающих матчах отборочного цикла чемпионата мира — 2018 с Беларусью (7 октября) и Швецией (10 октября), сообщается на официальном сайте команды. Футболист «Ромы» пропустит игры из-за мышечной травмы. Главный тренер голландцев Дик Адвокат решил не вызывать другого футболиста вместо Стротмана.
Сборная Нидерландов за два тура до окончания отборочного турнира с 13 очками занимает третье место в группе А. Лидирует сборная Франции (17 очков), на втором месте расположилась Швеция (16).