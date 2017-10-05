Кейн: не исключаю, что когда-нибудь буду играть в Испании

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн заявил, что не исключает вероятности перехода в другой клуб в будущем, однако сейчас его всё устраивает в Лондоне.
«Я не буду исключать того, что когда-нибудь буду играть в Испании или другой стране. Это не означает, что я обязательно уйду. В данный момент я счастлив в «Тоттенхэме», посмотрим, что произойдёт в будущем», – приводит слова Кейна The Telegraph.
Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» готов летом 2018 года предложить за Кейна £ 177 млн (около € 200 млн).