Субашич: в играх с Финляндией и Украиной Хорватия должна подтвердить место на ЧМ

Вратарь «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился ожиданиями от решающих матчей квалификации ЧМ-2018. 6 октября хорваты дома примут команду Финляндии, а 9 октября на выезде сразятся с Украиной.
«Мы знаем, что нас ждёт, и должны сделать всё возможное, чтобы достичь цели. Матч с Финляндией будет трудным, но мы должны взять три очка и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место в группе и своё место в России на чемпионате мира», – приводит слова Субашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.
Калинич не поможет сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018