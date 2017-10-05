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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Субашич: в играх с Финляндией и Украиной Хорватия должна подтвердить место на ЧМ

5 октября 2017, четверг. 03:35 Футбол

Вратарь «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился ожиданиями от решающих матчей квалификации ЧМ-2018. 6 октября хорваты дома примут команду Финляндии, а 9 октября на выезде сразятся с Украиной.

«Мы знаем, что нас ждёт, и должны сделать всё возможное, чтобы достичь цели. Матч с Финляндией будет трудным, но мы должны взять три очка и ехать в Украину, чтобы подтвердить первое место в группе и своё место в России на чемпионате мира», – приводит слова Субашича пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Калинич не поможет сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018
Источник: Хорватский футбольный союз Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Финляндии - Футбол Сборная Хорватии — Футбол Даниэль Субашич
Новости. Чемпионат мира 2018
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