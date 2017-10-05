Казанков: РФПЛ — очень жёсткий турнир, в котором ошибки прощают редко

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Казанков, поигравший в ПФЛ и ФНЛ, рассказал, в чём отличие низших российских лиг от РФПЛ.
«Отличие — в цене ошибок. Премьер-лига за ошибки очень быстро наказывает. Не забили сами — ждите ответа, причем серьёзного. Зевнули атаку, позиционно неправильно сыграли — будет как минимум опаснейший момент у ваших ворот. Прощают редко. В этом смысле турнир очень жёсткий.
Скорости тоже другие, но тут было попроще. По крайней мере, мы это сумели сделать. Хуже с ошибками. Здесь никакой адаптации не бывает. Нужно просто быть собранным и внимательным всегда, даже когда до конца матча или тайма осталось 30 секунд», — приводит слова Казанкова пресс-служба клуба.
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