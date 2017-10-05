Ширер побывал в расположении сборной Англии и поддержал игроков

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пригласил легендарного форварда Алана Ширера в расположение национальной команды, ведущей подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со Словенией (5 октября) и Литвой (8 октября). Ширер поддержал футболистов в преддверии важных игр и произнёс слова вдохновения.
«Ширер приехал во вторник и пообщался с парнями. Было здорово поговорить с ним. Ширер рассказывал об истории сборной Англии и своей карьере, о том, что он пережил, взлётах и падениях. Отлично, что к нас побывала легенда Англии», — приводит впечатления Гарри Кейна Daily Mail.
Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми