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Казанков: есть режим, помогающий перестраиваться на другой часовой пояс

5 октября 2017, четверг. 05:45 Футбол

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Казанков рассказал, как футболисты дальневосточной команды справляются со сложностями, вызванными сменой часовых поясов во время перелётов по стране.

«Есть определённый режим, который помогает организму перестраиваться с московского времени на хабаровское. В день прилёта в Хабаровск, как бы ты ни устал, нужно дотерпеть до вечера. Если позволить себе уснуть, возникнут проблемы. Ваши близкие уснут в 23:00, а сам будешь смотреть в потолок и считать. И хорошо, если этот подсчёт исчерпает себя в час ночи. Есть и другие тонкости, которые помогают организму пережить перелёт и переход на другой часовой пояс с минимальными потерями.

Медики у нас в клубе опытные, помогают игрокам жить в нашем графике игр и перелётов. У меня лично есть богатый опыт поездок. Он помогает. Новичкам, которые приезжают на Дальний Восток, поначалу сложно. Я сам, попав во Владивосток, какое-то время привыкал к реалиям, которые норма жизни для любой спортивной команды Дальнего Востока», — цитирует футболиста клубная пресс-служба.

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Источник: Официальный сайт ФК "СКА-Хабаровск" Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
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