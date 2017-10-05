Казанков: есть режим, помогающий перестраиваться на другой часовой пояс

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Казанков рассказал, как футболисты дальневосточной команды справляются со сложностями, вызванными сменой часовых поясов во время перелётов по стране.
«Есть определённый режим, который помогает организму перестраиваться с московского времени на хабаровское. В день прилёта в Хабаровск, как бы ты ни устал, нужно дотерпеть до вечера. Если позволить себе уснуть, возникнут проблемы. Ваши близкие уснут в 23:00, а сам будешь смотреть в потолок и считать. И хорошо, если этот подсчёт исчерпает себя в час ночи. Есть и другие тонкости, которые помогают организму пережить перелёт и переход на другой часовой пояс с минимальными потерями.
Медики у нас в клубе опытные, помогают игрокам жить в нашем графике игр и перелётов. У меня лично есть богатый опыт поездок. Он помогает. Новичкам, которые приезжают на Дальний Восток, поначалу сложно. Я сам, попав во Владивосток, какое-то время привыкал к реалиям, которые норма жизни для любой спортивной команды Дальнего Востока», — цитирует футболиста клубная пресс-служба.