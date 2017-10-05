«Локомотив» сыграет с минским «Динамо» 8 октября в Москве

Московский «Локомотив» во время паузы, связанной с выступлением национальных команд в октябре, проведёт товарищеский матч с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба белорусского клуба, игра состоится 8 октября в столице России. Гости из Минска планируют задействовать в матче игроков и основного, и резервного составов.
После 12 туров подопечные Юрия Сёмина занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги второе место. «Динамо» в чемпионате Беларуси после 24 туров занимает третью позицию. Отметим, что главным тренером минского клуба является бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко.
«Локомотив» может провести товарищеский матч с минским «Динамо»