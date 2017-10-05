Коноплянка: во входе на стадион по паспортам не вижу проблемы для болельщиков

Полузащитник «Шальке-04» и сборной Украины Евгений Коноплянка оставил комментарий относительно призыва ультрас киевского «Динамо» игнорировать матч с командой Хорватии из-за входа по паспортам. Ранее болельщики написали открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, призвав главу государства повлиять на ситуацию и отменить решение о входе на стадион по удостоверениям личности.
«Друзья, в первую очередь я за безопасность. Сейчас во всём мире происходят ужасные вещи: теракты, взрывы, убийства. Заметьте, всё это происходит в местах большого скопления людей.
Матчи посещают разного возраста люди, большие компании, семьи, в том числе и дети. И если вход на стадион по паспортам поспособствует нашей с вами безопасности, то я только за. Не вижу в этом никакой проблемы для болельщиков, которые идут на стадион ради футбола, а не хулиганить», — написал Коноплянка в своём «фейсбуке».