Аргентина, Уругвай и Парагвай готовят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Аргентина, Уругвай и Парагвай претендуют на проведение матчей чемпионата мира 2030 года и готовят соответствующую совместную заявку. В 2030 году турнир отметит своё 100-летие — в 1930 году чемпионат мира был впервые проведён в Уругвае.
«Наша первая встреча для подготовки заявки будет организована в первую неделю ноября. Другие страны тоже захотят принять чемпионат мира у себя, но есть очень сильный аргумент в пользу Уругвая, который отметит 100-летие со дня проведения первого турнира», — цитирует президента Парагвая Горацио Картеса ВВС.