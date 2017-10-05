О`Нил: Северной Ирландии не стоит бояться результата матча с Германией

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О`Нил поделился ожиданиями от предстоящей встречи с соперниками из Германии в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018. В этом противостоянии сойдутся команды, занимающие первое и второе места в группе С, ирландцы отстают от лидирующих немцев на пять очков.
«Для нас это практически бонусная игра. Сможем ли мы выиграть и поднять планку чуть выше? Игроки считают, что могут. Я считаю, что они на это способны. Что бы ни произошло в этой игре, мы не провалим нашу отборочную кампанию. Не стоит бояться результата этого матча», — отметил специалист в эфире BBC Radio Live.
Северная Ирландия имеет шанс пробиться на мировое первенство впервые с 1986 года.