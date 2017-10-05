«Барселона» видит себя посредником в конфликте между Испаний и Каталонией

Руководство «Барселоны» намерено стать посредником в политическом конфликте между Испанией и Каталонией, сообщает Marca.
Каталонский клуб планирует присоединиться к инициативе, инициированной коллегией адвокатов Барселоны. Коллегия предлагает создание комиссии, которая исполняла бы роль посредника между правительством Испании и Каталонией.
Референдум за независимость Каталонии от Испании состоялся 1 октября. 90% участников голосования высказались за автономию. На некоторых избирательных участках произошли столкновения между полицией и избирателями.
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