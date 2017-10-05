Сампаоли не выпустит дуэт Месси — Дибала в стартовом составе игры с Перу

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли не будет использовать дуэт Лионель Месси — Паоло Дибала в стартовом составе в матче с Перу, который состоится 6 октября, поскольку эти футболисты не сыграны с друг другом. По словам тренера, у двух суперзвёзд не было достаточного количества совместного времени на поле, чтобы рискнуть их дуэтом в критической ситуации. В отборочной группе чемпионата мира — 2018 аргентинцы занимают лишь пятое место.
«Поскольку у нас нет времени для того, чтобы поработать над дуэтом Мессии — Дибала, нам нужно что-то более конкретное», — цитирует специалиста интернет-издание Goal.
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