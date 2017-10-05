«Интер» нацелился на Артуро Видаля

Тренерский штаб миланского «Интера» проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Артуро Видалю, сообщает Corriere dello Sport.
Согласно информации источника, сам чилийский футболист уже дал принципиальное согласие на переход в стан нерадзурри, однако официальных переговоров между итальянским и немецким грандами ещё не было. В «Интере» надеются, что в «Баварии» перед следующим сезоном начнут реконструировать команду, а самому Видалю уже 30 лет.
У Видаля уже есть опыт выступления в кальчо. До перехода в стан мюнхенцев он с 2011 по 2015 год защищал цвета туринского «Ювентуса».
Румменигге: «Баварии» никогда не делали официального предложения по Видалю