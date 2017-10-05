Сауль: если Месси решил выиграть матч, ты пропал

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес считает, что бороться против «Барселоны» невозможно, если нападающий каталонской команды Лионель Месси настроен на победу.
«Если Месси решил выиграть матч, ты пропал», — приводит слова Сауля Marca.
Говоря о старте столичной команды в чемпионате Испании, футболист сказал: «В клубе мы все сохраняем спокойствие. Мы знаем, что были определённые сложности, но правда и то, что игроки нашей команды верят в свои силы».
По итогам 7 туров Примеры «Атлетико» набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Сауль продлил контракт с «Атлетико» до 2026 года