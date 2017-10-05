Симеоне: однажды хотел бы возглавить сборную Аргентины, но не сейчас

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что в будущем хотел бы получить возможность поработать со сборной Аргентины.
«Я люблю аргентинский футбол, так как я там получил свой первый тренерский опыт. Однажды хотел бы возглавить национальную сборную, но не сейчас. Мне необходимо дышать футболом каждый день», — цитирует Симеоне Cadena Ser.
Недавно 47-летний специалист продлил контракт с мадридским клубом до 2020 года. Аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями национального Кубка, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года