Рибери: травма? Справлюсь и с этим вызовом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери не падает духом из-за травмы, полученной на днях. Французский футболист не сомневается, что вернётся в строй и будет демонстрировать игру соответствующего уровня.
«Естественно, это был тяжёлый удар для меня. Но знающие меня люди знают также, что в своей жизни я преодолел много сложных ситуаций. Я всегда был бойцом и справлюсь и с этим вызовом», — приводит слова Рибери tz.
У Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена. Француз получил травму в гостевом матче 7-го тура Бундеслиги против «Герты» (2:2). По прогнозам врачей, восстановление после травмы продлится два-три месяца.
У Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена