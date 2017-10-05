Хавбек «Эвертона» Баркли может продолжить карьеру в «Тоттенхэме» или «Челси»

«Тоттенхэм» в предстоящее зимнее трансферное окно составит конкуренцию «Челси» в борьбе за полузащитника «Эвертона» Росса Баркли. Ещё летом синие, по данным СМИ, были близки к приобретению 23-летнего футболиста, но тогда игрок остался в стане «ирисок».
Как сообщает The Telegraph, Баркли при выборе новой команды будет учитывать предстоящий чемпионат мира 2018 года в России. Отмечается, что наставник «шпор» Маурисио Почеттино уже общался с хавбеком и рассказал, где он видит его в своей команде.
Контракт Баркли с «Эвертоном» истекает после завершения текущего сезона.
Руководство «Челси» не разрешило Конте принять участие в переговорах по Баркли