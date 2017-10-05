Сборная Украины лишилась Цыганкова в преддверии матча с Косово

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Косово. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола Украины.
У 19-летнего футболиста диагностировано воспаление приводящей мышцы. Цыганков покинул расположение национальной команды для проведения курса терапии. Не исключено, что хавбек присоединится к национальной сборной перед матчем с Хорватией (9 октября).
В текущей отборочной кампании Виктор Цыганков принял участие в одном матче. Встреча между Косово и Украиной состоится 6 октября. Начало – в 21:45 мск.
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