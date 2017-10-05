«Зенит» — Зырянову: благодарим за невероятные 10 лет и потрясающую игру

«Зенит» поздравил полузащитника петербургского клуба Константина Зырянова с юбилеем. Сегодня ему исполняется 40 лет.
В основном составе сине-бело-голубых Зырянов провёл 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА.
В 2014 году Зырянов начал выступать за «Зенит-2», где сыграл 88 матчей и забил 10 мячей.
«Уважаемый Константин Георгиевич! Мы благодарим вас за невероятные 10 лет, которые вы провели вместе с «Зенитом», и за потрясающую игру, которой вы радуете всех болельщиков сине-бело-голубых! С праздником!» — говорится на официальном сайте клуба.
Зырянов: в «Зените» партнёры были более высокого уровня, чем в «Торпедо»