Кокорин: фактически я уговорил Дзюбу не уходить из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, комментируя новость о том, что летом команду мог покинуть Артём Дзюба, отметил, что отговорил форварда делать это.
«Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдёшь отсюда, твоя карьера пойдёт вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока. Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» на данный момент – самый сильный клуб России. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь», — цитирует Кокорина «Советский спорт».
Кокорин — о Дзюбе: он с нами