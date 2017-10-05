Головин и Жирков начали тренировку сборной России в общей группе

Полузащитник ЦСКА Александр Головин и хавбек «Зенита» Юрий Жирков начали тренировку сборной России в общей группе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Накануне Головин тренировался по индивидуальной программе, а Жирков пропустил тренировку из-за температуры. Спустя 15 минут Головин вновь перешёл к работе по индивидуальной программе.
Сборная России готовится к товарищескому матчу с командой Южной Кореи. Встреча состоится 7 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», и эта игра начнётся в 17:00 по московскому времени.
10 октября россияне в Казани встретятся со сборной Ирана. Эта игра пройдёт на «Казань-Арене», её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.
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