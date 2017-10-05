Гнабри по примеру Маты будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность

Нападающий «Хоффенхайма» и сборной Германии Серж Гнабри по примеру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты будет отдавать 1% от своей зарплаты на благотворительность.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Примеру Маты последовали уже многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Гнабри.
Кьеллини, как и Мата, будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность