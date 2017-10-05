Мутко: в этом году система видеоповторов в РФПЛ тестироваться не будет

Система видеоповторов не будет тестироваться в матчах Российской футбольной Премьер-Лиги до зимнего перерыва. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Накануне правление РФПЛ выступило за введение системы видеоповторов.
«Это не произойдёт до перерыва, потому что это непростая тема. Это закупка оборудования, подготовка специалистов, подписание соглашения на эксперимент с ФИФА. Сейчас над этим работают. У ФИФА есть две компании, с одной из которых она работает, а вторая аккредитована для поставки такого оборудования.
Лига должна сейчас это всё координировать. Когда мы выйдем на определённый график, то обязательно сообщим. Вы же видите, что не всё однозначно, в судейском корпусе своя позиция по этому поводу, но прогресс не остановить, это было видно на Кубке конфедераций. Нравится кому-то, не нравится, это признано успешным экспериментом", — цитирует Мутко ТАСС.