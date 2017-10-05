Бускетс: с приходом Вальверде «Барселона» начала играть компактнее

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс рассказал, как изменилась игра команды после прихода на тренерский мостик Эрнесто Вальверде.
«Сегодня я чувствую себя более защищённым, чем раньше. В этом сезоне мне комфортнее. Команда играет компактно и влияет на игру.
Не знаю о статистике, но ощущение, что мы играем ближе друг к другу, более компактны, что усложняет жизнь сопернику. Это хорошо для «Барселоны», для меня. Теперь команда стала более солидной и с большей долей вероятности будет бороться за трофеи», — цитирует Бускетса Mundo Deportivo.
Бускетс: уладить ситуацию с Пике будет очень сложно