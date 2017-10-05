Экс-нападающий ЦСКА Думбия выбыл из строя на два месяца

Экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия, который ныне играет за лиссабонский «Спортинг», выбыл из строя на два месяца. Об этом сообщает BBC Sport. Травму ивуарийский футболист получил в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).
Думбия имитировал контакт с защитником каталонского клуба и получил повреждение. В ходе обследования у 29-летнего нападающего диагностирован разрыв сухожилия. Информацию подтвердил главный тренер Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс, который теперь не сможет рассчитывать на Думбию в матчах квалификации ЧМ-2018 с Мали (6 октября) и Марокко (6 ноября).
Думбия получил травму, имитируя контакт с защитником «Барселоны»