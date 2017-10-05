Батшуайи рассказал, кто посоветовал ему остаться в «Челси»

Бельгийский нападающий «Челси» Мичи Батшуайи признался, что остался в своём клубе после совета от своего соотечественника и одноклубника Эдена Азара. В первом сезоне за лондонцев Батшуайи имел мало игровой практики, однако форвард решил не покидать стана синих.
«Это был дружеский совет, он попросил меня остаться. Мы думали, что „Челси“ купит ещё одного нападающего, но в итоге пришёл только Мората. У нас с ним отличные отношения, но я тоже хочу добиться успеха. Я не хочу уходить зимой, тем более в этом сезоне у нас будет много матчей, и у меня будут шансы проявить себя с лучшей стороны», — цитирует Батшуайи DHnet.be.
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